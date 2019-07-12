Мэр Комсомольска-на-Амуре подал в отставку

Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов покидает свой пост. Причины ухода он не назвал. «Подал в отставку. Сделал то, что должен был сделать»,— сказал ТАСС господин Климов.

В сентябре 2018 года он уже говорил об уходе в отставку. В тот раз поводом стала критика со стороны тогдашнего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Он обвинил мэра в невыполнении плана развития города. Господин Климов по решению гордумы должен был покинуть пост в декабре, но он в итоге отозвал свое заявление об уходе. Срок его полномочий истекает в сентябре 2019 года.

Гордума уже получила заявление мэра об уходе и рассмотрит его 17 июля. Если его отставку одобрят, обязанности главы города будет исполнять Евгений Коршиков. Сейчас он занимает пост первого замглавы городской администрации.

Выборы мэра Комсомольска-на-Амуре состоятся в единый день голосования 8 сентября.