В России более 7 млн кв. м жилья строят с применением эскроу-счетов

В России 7,2 млн кв. м жилья строится по новым правилам с использованием эскроу-счетов, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Минстроя Владимир Якушев. По его словам, около 5,1 млн кв. м строящегося жилья вряд ли получит проектное финансирование. «По этим проектам, естественно, нужно будет принимать отдельные решения»,— пояснил министр. Он добавил, что 85 млн кв. м жилья уже получило право строиться по старым правилам.

Напомним, с 1 июля средства дольщиков зачисляются на специальный банковский счет (эскроу-счет), строительство финансируется за счет кредитов. Исключение составляют объекты, построенные более чем на 30% и распроданные более чем на 10%.

Подробности — в публикации “Ъ” «Жилье оплатят в отсрочку».