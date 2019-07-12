Максим Решетников: Строительство моста через Чусовую подорожает

Строительство нового моста через реку Чусовую обойдется существенно дороже, чем планировалось ранее. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников во время осмотра хода работ на стройплощадке. По данным телекомпании «Рифей-Пермь», повышение стоимости он объяснил появлением новых развязок и включением в проект ремонта существующего моста. По словам Максима Решетникова, на сколько точно увеличится стоимость объекта, станет понятно после завершения экспертизы.

О том, что стоимость строительства моста резко возрастет, сообщал источник «Ъ-Прикамье» минувшей весной. Напомним, тогда генподрядчик стройки - АО «Стройтрансгаз» получило заключение Госэкспертизы на проект. Тогда была одобрена проектная документация на новую часть мостового перехода через реку Чусовая со сметной стоимостью строительства 11,023 млрд руб.

При коммерческом закрытии проекта стоимость проекта строительства составляла 15, 2 млрд руб. Собеседник на рынке дорожного строительства заявлял, что, исходя из стоимости нового моста в 11 млрд руб., итоговая стоимость проекта может значительно возрасти, поскольку в оставшиеся 4 млрд руб. необходимо провести реконструкцию действующего моста через р. Чусовая. В «Стройтрансгазе» это опровергали.

В этом году «Стройтрансгаз» поменял субподрядчика на стройке – вместо пермского «Мостотряда № 123» объект будет строить московское ООО «СК „Мосты и тоннели“». «Стоимость строительства выросла. Меняя субподрядчика, они тем самым пытаются контролировать свои издержки»,— пояснили собеседники в кабмине.

Напомним, строительство автомобильного моста через Чусовую реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Концессионером проекта отобрано ООО «Пермская концессионная компания». Предполагалось, что более 9,5 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета, 1,4 млрд руб. - из региональной казны, 3,1 млрд руб. — средства концессионера. Последний подписал соглашение с крымским банком соглашение на привлечение финансирования.