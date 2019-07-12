Фарид Мухаметшин готов стать наблюдательнее

Руководство Госсовета Татарстана выступило против установки веб-камер на избирательных участках для контроля за выборами нового состава парламента. Спикер Фарид Мухаметшин предложил альтернативу видеонаблюдению — направить на каждый участок в качестве наблюдателей по 20–25 человек. В экспертном сообществе Татарстана сочли такую инициативу «фантазией», предположив, что видеоконтроль может помешать властям добиться «нужных результатов» голосования.



Тему видеонаблюдения на избирательных участках поднял на сессии Госсовета представитель фракции КПРФ. Компартия на прошлых выборах 2014 года, когда на участках не было камер, получила лишь 5,55% голосов. Депутат-коммунист Артем Прокофьев предложил заслушать на заседании Госсовета информацию председателя ЦИК Татарстана Мидхата Шагиахметова о подготовке к новым выборам в парламент, которые назначены на 8 сентября.

Однако против включения этого вопроса в повестку выступил спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, который также возглавляет отделение «Единой России» в Татарстане (партия власти на прошлых выборах получила 84,24%). Он заявил, что господина Шагиахметова уже заслушивали члены президиума на расширенном заседании неделю назад. «Я считаю излишним сегодня рассматривать этот вопрос. Не буду ставить вопрос на голосование»,— сказал спикер.

В то же время Артем Прокофьев напомнил, что видеонаблюдение уже использовалось в Татарстане на президентских выборах в 2012 и 2018 годах, а также во время избрания действующего состава Госдумы в 2016 году. «Сейчас видеонаблюдение есть на ЕГЭ в тех же школах, где проходят выборы. Но председатель ЦИКа говорит, что камер нет»,— сказал коммунист, приведя в пример соседний Башкортостан, где на выборах главы республики веб-камеры будут на участках в Уфе.

Господин Прокофьев хотел также напомнить, что Татарстан часто критикуют за нарушения на выборах, но спикер прервал его на половине фразы: «Все, кончили». Господин Мухаметшин заявил, что в республике «твердо пришли к выводу, что лучше увеличить количество наблюдателей — от Общественной палаты и других». По словам спикера, на этих выборах должно быть «до 20–25 человек на каждом избирательном участке»: «Ни одна техника такую работу не выполнит, как подготовленный наблюдатель от политической партии, независимых депутатов. Я думаю, это самый правильный подход».

В наблюдательском сообществе сочли предложение господина Мухаметшина нереализуемым. «Это фантазия. Я не на одних выборах не видел такого количества наблюдателей. Если у нас 2,9 тыс. участков, то это будет целая армия»,— заявил “Ъ” координатор Ассоциации наблюдателей Татарстана Дмитрий Первухин. При этом он отметил, что представители Общественной палаты и других близких к властям организаций «настоящими наблюдателями не бывают»: «закон они не знают и считают свою миссию выполненной к 20:00, когда завершается голосование. Но тогда начинается самое важное — подсчет голосов». Дмитрий Первухин полагает, что власти республики не хотят устанавливать камеры, поскольку это может помешать получить «нужные результаты» выборов. Напомним, прежде независимые наблюдатели фиксировали на записях с веб-камер многочисленные нарушения, в том числе завышение явки и вбросы. В то же время добиться возбуждения уголовных дел им не удалось.

Ранее общественники распространили открытое письмо в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова, где потребовали от него — как «гаранта» — обеспечить установку веб-камер в УИКах. Однако реакции президента не последовало. Его представитель Лилия Галимова заявила, что господин Минниханов «не принимает участие в организации выборного процесса в части технического отношения».

Вопрос видеонаблюдения на выборах в Госсовет Татарстана поднимался дважды на заседаниях ЦИК РФ. «Ваш сосед недавно давал информацию из республики Башкортостан — у них видеонаблюдение будет на избирательных участках. Почему у вас не будет такого видеонаблюдения? Вы все-таки небедная республика»,— говорил член ЦИК России от КПРФ Евгений Колюшин. Мидхат Шагиахметов в ответ заявил, что в республике будет действовать мобильное приложение, в котором «предусмотрена возможность видеофиксации событий, происходящих на избирательных участках не только в день голосования, но и с момента начала работы наших участковых комиссий». Зампред ЦИК РФ Николай Булаев похвалил Татарстан за то, что «вложили серьезный ресурс в подготовку членов комиссии».

Кирилл Антонов