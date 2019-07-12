Госсовет Татарстана отклонил мусорный референдум

Противники строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Татарстане пока не смогут провести референдум, который позволил бы жителям добиться отмены реализации проекта. Вчера депутаты Госсовета признали предлагаемый для голосования вопрос противоречащим закону. В защиту референдума выступили только представители КПРФ, однако единороссы обвинили их в предвыборном пиаре. Активисты движения против МСЗ намерены подать новое ходатайство о проведении плебисцита.



Вчера Госсовет Татарстан отклонил вопрос референдума о строительстве МСЗ, признав формулировку, предложенную инициативной группой, не соответствующей федеральному и республиканскому законодательству. Референдума добивались участники движения «Против МСЗ. За раздельный сбор» и «Голос», а также представители «Яблока». Они хотели вынести на плебисцит следующее предложение: «Считаете ли Вы необходимым принятие органами государственной власти Республики Татарстан правовых актов, предусматривающих обязательное вынесение на местные референдумы соответствующих муниципальных образований вопросов о создании новых и расширении существующих объектов по обращению с отходами (всех видов отходов) мощностью от 40 000 тонн отходов в год, в том числе сортировочных комплексов (станций), экотехнопарков, перерабатывающих предприятий по технологии пиролиза, мусоросжигательных заводов (установок), установок по обезвреживанию, полигонов для захоронения отходов?»

На сессии Госсовета членам инициативной группы слово не предоставили. Однако противница МСЗ Вера Керпель смогла выступить на заседании парламентского комитета по госстроительству и местному самоуправлению, которое состоялось перед началом сессии. Госпожа Керпель напомнила членам комитета слова президента Владимира Путина, что «нельзя определять места, географию расположения этих заводов без консультаций с людьми». Вместе с тем в Татарстане позиция местных жителей при принятии решения о строительстве завода никак не учитывалась, отметила активистка. В частности, она напомнила, как на общественных слушаниях жители Осиновского сельского поселения единогласно голосовали против перевода земель под МСЗ, однако власти это решение проигнорировали.

Глава комитета Альберт Хабибуллин заявил, что вопрос состоит «не о проведении или непроведении референдума», а о законности его формулировки. «Вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ»,— настаивал он. В то же время, по словам господина Хабибуллина, из вопроса, предложенного инициативной группой, неясно, кто должен исполнить решение референдума — законодательная или исполнительная власть. То есть вопрос «не содержит адресата своего предписания», подчеркнул он. Господина Хабибуллина поддержали и другие члены комитета. В частности, глава фракции КПРФ и зампред комитета Хафиз Миргалимов назвал формулировку инициативной группы «винегретом»: «Надо было обратиться ко мне. Как-никак 15 лет уже в стенах Госсовета».

В то же время другой представитель фракции коммунистов Артем Прокофьев на заседании Госсовета однозначно выступил в поддержку референдума, посчитав позицию комитета «лукавством». Он уверен, что вопрос инициативной группы «является однозначным»: «Попытки отклонить его выглядят нелепо».

Господин Прокофьев вспомнил о референдуме Татарстана в 1992 году, когда ставился вопрос о суверенитете республики: «После этого референдума Верховный совет Татарстана принимает постановление. Но в вопросе, вынесенном на референдум, не было сформулировано, что именно Верховный совет должен был что-то принять». По словам коммуниста, аналогичным образом орган власти, исполняющий решение референдума, не упоминался в 1993 году, когда решался вопрос о досрочных выборах президента и депутатов России, а также на референдуме о статусе Крыма 2014 года. «Исходя из логики комитета, в Крыму был незаконный референдум? Неоднозначное толкование?»— возмутился член КПРФ.

Глава фракции «Единой России» и вице-спикер Госсовета Юрий Камалтынов обвинил господина Прокофьева в предвыборном пиаре: «Решение комитета, безусловно, не может быть подвергнуто никакому сомнению». О том, что референдум не нужен, дал понять первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин. По его словам, жители могли высказать свои замечания при рассмотрении проекта территориальной схемы по обращению с отходами: «На все замечания были даны разъяснения».

В итоге за признание вопроса референдума противоречащим закону голосовали 70 депутатов Госсовета из 100. Лишь пять парламентариев, включая членов фракции КПРФ, голосовали за референдум. Трое воздержались.

Вера Керпель по окончании заседания сообщила “Ъ”, что инициативная группа будет подавать ходатайство о проведении референдума с новой формулировкой вопроса, в которой будет закреплена обязанность Госсовета принять закон о проведении референдумов по МСЗ. Стоит отметить, что подобный законопроект уже вносил в республиканский парламент Артем Прокофьев, но он не был поддержан другими депутатами.

Напомним, что МСЗ под Казанью в поселке Осиново инвестор АГК-2 («дочка» «РТ-инвест») планировал начать строить уже этим летом. Завод стоимостью 28 млрд руб. рассчитан на сжигание до 550 тыс. тонн мусора в год. Он уже получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Вчера представитель аппарата президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что дополнительную экспертизу проекта МСЗ проведут эксперты из Германии. В ближайшее время соглашение с ними заключит министерство экологии республики.

Ранее исследователи Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) признали мусоросжигание небезопасным и неэффективным, а также раскритиковали проекты подобных МСЗ в Московской области.

Кирилл Антонов