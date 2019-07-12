Убежища сдали оборону

Власти Уфы упразднили особый статус защитных сооружений гражданской обороны, который имели 122 подвальных помещения в жилых домах. Большая их часть расположена в Черниковке, находящейся в непосредственной близости от нефтеперерабатывающих заводов «Башнефти». В мэрии объясняют решение оптимизацией и желанием сэкономить на содержании таких объектов. В управлении гражданской защиты уверяют, что дефицита в таких объектах в Уфе нет, и решение не отразится на безопасности. Сумма экономии не уточняется. С дальнейшим использованием бывших убежищ определенности пока также нет. По мнению экспертов рынка недвижимости, перевод подвальных площадей в рынок — в принципе, правильное решение, но можно передать их и жильцам.

Администрация Уфы опубликовала решение, которым исключила из перечня объектов гражданской обороны 122 встроенных убежища, расположенные в подвалах жилых домов. Помещения площадью от 62 до 313 кв. м были оборудованы для защиты гражданского населения в советское время. Большая их часть — 88 расположена в Орджоникидзевском и Калининском районах, другие — в Советском (18), Кировском (шесть), Ленинском и Демском (по три), одно — в Октябрьском районе.

Все объекты относятся к муниципальному нежилому фонду. Снятие с них статуса объектов гражданской обороны объясняется «оптимизацией количества защитных сооружений».

На запрос „Ъ“ в городском управлении гражданской защиты пояснили, что из перечня исключены помещения, не соответствующие СанПиН, предъявляемым к встроенным убежищам. Но подвалы по-прежнему могут быть использованы для защиты населения в случае чрезвычайной ситуации, отметили в управлении.

В региональном главке МЧС уточнили, что подвалы этих домов были сняты с учета объектов гражданской обороны еще в 1995 году, по итогам инвентаризации. Но они находились в резерве как возможные укрытия на случай чрезвычайных ситуаций.

На чей баланс будут поставлены укрытия теперь, определенности нет. В главке МЧС предположили, что их передадут на содержание управляющим компаниям ЖКХ. В пресс-службе мэрии говорят, что подвалы останутся на балансе муниципалитета, но будут содержаться уже не как убежища, а как простые подвалы.

Таким образом городские власти хотят сэкономить расходы на содержание убежищ, сумму которых, впрочем, в мэрии вчера назвать затруднились.

Бывший чиновник администрации сказал „Ъ“, что смена статуса подвальных укрытий обсуждалась давно. «Они давно уже не соответствовали своим критериям, а иные предприимчивые граждане хранили там овощи. Между тем, содержание укрытие требует особого подхода — многие из них нуждались в ремонте. В какой-то момент стало ясно, что этих затрат можно избежать»,— отметил собеседник.

Начальник отдела муниципального жилищного контроля управления по обеспечению жизнедеятельности Уфы Константин Артеменко подтвердил „Ъ“, что «в нормальном виде» находились только те укрытия, которые сдавались в аренду. «Но в основном они пустуют. Я в них бывал. Там есть вентиляционные шахты, металлические двери и все. Если их приводить в соответствие требованиям убежищ, это будут очень большие затраты»,— сказал он, также не уточнив хотя бы приблизительную сумму расходов.

По мнению господина Артеменко, эти площади могут быть переданы в аренду.

В управлении гражданской защиты уверяют, что дефицита в укрытиях для гражданского населения Уфы нет: в этот перечень включены 2 тыс. «заглубленных помещений», где можно разместить «население города в полном объеме».

В региональном главке МЧС сообщили, между тем, что из этих 2 тыс. подвалов в состоянии готовности находятся около 180. Вместимость в главке не уточнили.

По мнению управляющего партнера компании Art Estate Group Роберта Тагирова, принятое решение, в принципе, логичное: «В большинстве своем, особенно в северной части города, укрытия расположены в объектах старого фонда, требуют капремонта, а их прежний правовой статус не позволял их вовлекать в коммерческий оборот и требовал расходов на содержание. Я бы сказал, что администрация серьезно упростила себе жизнь: за убежища в плохом состоянии их бы не похвалили, а сняв с них этот статус, проблема решена».

В то же время, отмечает собеседник, «сфера коммерческого применения таких площадей имеет ограничения»: «Медицинские, социальные или образовательные объекты там не разместить. Маловероятно и использование под офисы, так как отсутствие солнечного света нарушает нормы охраны труда и снижает производительность. Возможен вариант использования под склады, хотя современные требования к этому сектору тоже отличаются от тех, что есть в убежищах — по высоте потолков, наличию зоны погрузки, пандусов и другим. Словом, перепрофилировать без значительных затрат можно будет только часть этих помещений. Но и после этого много на них не заработаешь и большого спроса ожидать не приходится»,— добавил собеседник. Как вариант, предлагает он, эти площади можно предложить жильцам домов: «Пусть они сами решат, как их использовать. Может быть, под те же лари, хранение инвентаря или для сдачи в аренду».

Дарья Кучеренко, Наталья Павлова