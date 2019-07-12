Форвард БК «Парма» Рашард Келли покинул клуб по истечении контракта, сообщила вчера пресс-служба пермской команды. Он продолжит свою карьеру в итальянском баскетбольном клубе «Тренто».

23-летний американец пришел в «Парму» в прошлом году. Сыграл в 13 матчах, в среднем за игру набирал 11 очков.

Ранее сообщалось, что «Парму» покинул еще один американец Трэ Маклин – он продолжит карьеру в немецком «Брозе». Также из клуба ушел ветеран команды Александр Винник, выступавший за нее с момента основания.

Перестройка команды идет после смены главного тренера «Пармы» - ее возглавил литовец Казис Максвитис. Он пришел в клуб после провального сезона в лиги ВТБ – команда заняла предпоследнее место и не вышла в плей-офф.