СКС вошли в воду

Правительство Самарской области и ООО «Самарские коммунальные системы» подписали концессионное соглашение. На подготовку инвестиционного договора ушло несколько лет. По его условиям, до 2023 года самарские системы водоснабжения и водоотведения получат около 4,5 млрд вложений. Концессия действует до 2047 года. По мнению экспертов, глобальных изменений в связи с этим ждать не стоит — средств хватит только для предотвращения крупных аварий. Серьезные реформы на местном рынке ЖКХ возможны только за счет федеральных средств, считают ­эксперты.

Региональные власти и ООО «Самарские коммунальные системы» ГК «РКС» подписали концессионное соглашение. По его условиям, в объекты водоснабжения и водоотведения Самары до 2023 года будет инвестировано около 4,5 млрд руб. частных средств.

В 2012 году СКС по итогам конкурса получили право аренды имущественного комплекса МП «Самараводоканал» сроком на 35 лет. Судя по информации на сайте СКС, перейти на договор концессии предложил еще прежний губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Несколько лет документ прорабатывался и еще около года находился на согласовании с правительством региона.

• ООО «Самарские коммунальные системы» зарегистрировано в октябре 2011 года. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», собственниками компании являются ООО «Волжские коммунальные системы» и ООО «Сетистрой». В 2017 году выручка организации составила 4,8 млрд руб., прибыль — 620 млн руб. Финансовая отчетность за более поздний период не ­опубликована.

Попытки заключить концессию в сфере ЖКХ предпринимали и крупные игроки самарского рынка теплоснабжения: ПАО «Т Плюс» и ООО «Волгатеплоснаб». Однако договориться с властями не удалось. Сейчас «Т Плюс» готовит переход на новую систему тарифообразования — метод альтернативной котельной, который также рассчитан на привлечение средств инвестора.

Самарский рынок ЖКХ выделяется высокой изношенностью и аварийностью основных фондов и низким уровнем развития из-за отсутствия частных вложений. В прошлом году глава региона Дмитрий Азаров на стратегической сессии по вопросам ЖКХ назвал сильный износ коммунального хозяйства одной из основных проблем и призвал к созданию благоприятных условий для частных инвестиций.

Тогда же генеральный директор РКС Павел Курзаев отметил, что «инвестиции последних лет в Самаре составили почти 2 млрд руб. Концессионное соглашение не только позволит увеличить эти вложения в десятки раз, но и сможет серьезно ограничить рост тарифов».

В начале года в Самаре произошла крупная коммунальная авария — дважды случился порыв теплопровода диаметром 1000 мм на ул. Ташкентской. Около 62 тыс. человек в Кировском, Промышленном и Октябрьском районах остались без тепла и горячей воды на два дня. По данным ПТС, основного поставщика тепла в городе, всего за 2018 год трубы повреждались 2,6 тыс. раз. Также прошедшей зимой прорвало водопровод на ул. Максима Горького, из-за чего жители ближайших домов остались без воды на несколько дней. Областное министерство ЖКХ после инцидента с теплопроводом признало, что с начала года наблюдается беспрецедентный рост аварийности коммунальных сетей.

Другой характерной чертой для самарского ЖКХ является рост задолженности потребителей. По итогам первого полугодия, долг жителей и предприятий Самары за воду и водоотведение составил 1,5 млрд руб. Больше всего — около 883 млн руб. задолжали физические лица. На втором месте задолженность УК, ТСЖ и ЖСК — 528 млн руб. Как заметили в СКС, юридические лица и бюджетные организации сократили свои долги, а жители и управляющие компании — увеличили.

Как рассказали „Ъ“ в пресс-­службе СКС, договор государственно-частного партнерства заключен до 2047 года. О других параметрах соглашения будет известно позже.

Как пояснил начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян, концессия поможет снизить бюрократию и коррупционную составляющую и повысить прозрачность рынка и качество услуг. При этом, как отметил эксперт, стоит ожидать роста, а не снижения ­тарифов.

По словам руководителя регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктора Часовских, выделенных средств хватит лишь на предотвращение крупных аварий. «Этого недостаточно, чтобы привести в порядок всю систему водоснабжения и водоотведения Самары. Необходимые затраты гораздо выше. Примерно 60–70% сетей требует ремонта. Ни одна организация самостоятельно с этим не справится. Что касается роста тарифов в связи с этим, да, он будет, но в пределах разумного»,— считает господин Часовских. Как он добавил, Самаре для совершенствования всей инфраструктуры необходимы федеральные программы, которых сейчас нет.

Аналогичного мнения придерживается первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал: «Сумма инвестиций в 4,5 млрд не сможет полностью покрыть расходы на создание новых объектов обеспечения города холодной водой и канализацией. Только реконструкция существующих сетей водоснабжения и водоотведения обойдется в сумму более 10,87 млрд рублей. Эффект от концессионного соглашения пользователи услуг смогут почувствовать не сразу, а ближе к концу действия соглашения. Главным показателем эффективности работы будут улучшение качества воды и сокращение аварийности в водопроводных сетях».

Сабрина Самедова