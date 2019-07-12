Ресторанный бизнес ломает стены

Управляющая компания ЖКХ «СтройИнвест» в интересах жителей многоквартирного дома (МКД) судится ООО «РесторБизнес», входящим в известный в регионе ресторанный холдинг «Кравченко групп», требуя восстановить измененный реконструкцией фасад МКД. В компании надеются, что сохранят внесенные изменения, решив проблемы мирным путем, и гарантируют обеспечение надежности конструкции МКД.Эксперты, между тем, отмечают, что подобные действия компании недопустимы и опасны, а проблема самовольных реконструкций в МКД носит системный характер.

В Арбитражном суде Ульяновской области рассматривается иск управляющей компании ЖКХ «СтройИнвест» к ООО «РесторБизнес» (создана в апреле 2014 года, гендиректор и владелец — Алексей Кравченко, создатель и собственник известной в регионе ресторанной компании ООО «Кравченко групп») и владельцу нежилого помещения в доме № 11 на Ульяновском проспекте ИП Юрию Котельникову (он же — владелец и директор сети аптек компании ООО «Скан»).

В иске «СтройИнвест» просит суд обязать Юрия Котельникова восстановить фасад МКД и вернуть его в первоначальное состояние в соответствии с проектом здания. Основанием для иска послужило обращение к УК жильцов МКД (всего — около 90 заявлений) с просьбой «решить проблему незаконной реконструкции» нежилого помещения МКД, а также выяснить, «на основании каких документов собственник осуществил снос несущих конструкций фасада здания». Суд продолжается с конца марта, 25 июня было принято решение об обеспечительных мерах в виде запрета на передачу помещения в собственность третьим лицам.

Как пояснил „Ъ“ юрист «СтройИнвеста» Тимур Муминов, компания «РесторБизнес» прежде арендовала помещения в этом же МКД под ресторан «Харуки», но после повышения арендной платы решила перей­ти в другое помещение, заключив договор с Юрием Котельниковым. Всю работу по реконструкции помещения вели «РесторБизнес» и его подрядчики. Что было изменено внутри помещения, неизвестно, однако из явных изменений — создание проема для входа в капитальной фасадной стене здания. «Мы писали Котельникову и в „РесторБизнес“, просили предоставить нам разрешения администрации города на реконструкцию, а также протокол согласия общего собрания собственников жилья, что является обязательным условием при реконструкции фасада. Но от них было молчание»,— сказал юрист. Также, по его словам, УК сообщала об этом в администрацию города, в прокуратуру и в департамент жилищного надзора, «но из департамента пришел ответ, что они не занимаются нежилыми помещениями». Мэрия ответила, что никакие разрешения господину Котельникову и «РесторБизнесу» не выдавались, и даже заявок от них не поступало. Более того, позднее в суде (где участвовал представитель мэрии) выяснилось, что никому из владельцев нежилых помещений этого дома (всего в нем около десятка разных собственников) разрешения на реконструкцию фасадов и перепланировку помещений не выдавались. Кроме того, заметил юрист, в суде также прозвучало, что «у нас, в Ульяновске, есть регламент согласования перепланировок жилых помещений, но нет регламента по нежилым помещениям». Как отмечает господин Муминов, согласно законодательству, во всех случаях, когда реконструкция касается изменений фасада или каких-либо изменений, связанных с несущими конструкциями здания, обязательно должно быть разрешение горадминистрации. «Мне непонятна логика „РесторБизнеса“, на что они рассчитывают, ведь ясно: то, что они делают — недопустимо»,— добавил юрист. Следующее заседание арбитражного суда назначено на 13 августа. До этого предстоит провести назначенную судом экспертизу объекта и изменений, внесенных в изначальный проект. Среди основных вопросов к экспертам — как повлияет реконструкция на надежность здания.

Получить пояснения представителей мэрии в четверг не удалось. И.о. руководителя управления архитектуры и градостроительства Александр Семенов был для комментариев недоступен, первый заммэра Ульяновска Владислав Игонин на телефонные звонки и запросы также не отвечал.

Руководитель Средневолжского предприятия «Спецпроектреставрация» Артем Климов подчеркивает, что «все проекты по перепланировке положено утверждать в горархитектуре помещений в жилых домах, после чего администрация должна выдать разрешение». По его словам, наружные стены фасада МКД имеют также и несущую функцию, и подходить к их реконструкции надо очень осторожно. «В принципе, пробить проем в несущей стене можно, но надо делать проект, соблюсти все правила, сделать соответствующие расчеты специалистам, иначе могут быть печальные последствия, как это было уже в других регионах»,— считает эксперт.

Сам господин Кравченко надеется, что суд не заставит его восстанавливать фасадную стену в прежнем виде: «Мы сделали все красиво, и, уверен, все согласуем с истцом, там все и так надежно. Экспертиза и проект будут, и разрешение мы получим. Надеюсь, в ближайшее время все вопросы урегулируем, и дело будет прекращено. Мы рассчитываем открыться к концу августа». Впрочем, в «СтройИнвесте» „Ъ“ ответили, что согласны будут пойти на мировое соглашение, только если «РесторБизнес» предоставит суду проект, положительные заключения экспертов, разрешение на реконструкцию от мэрии и согласие собственников жилья, как того требует Жилищный кодекс.

Руководитель СРО управляющих компаний НП «Симбирский дом» Григорий Николаев отмечает, что «в условиях, когда ни администрация города, ни надзорные органы никак не остановили незаконную реконструкцию, управляющая компания поступила совершенно верно, подав иск в суд». «Но на самом деле на примере этого дома мы видим системную проблему. Множество разных компаний, магазинов и ресторанов проводят реконструкцию помещений и изменение фасадов без разрешения горадминистрации, но никто за этим не следит. И чаще всего никто не знает, что они там изменили, какие несущие конструкции задеты или разрушены. А наша задача — обеспечить безопасность граждан. Мы не хотим, чтобы случилось то, что произошло в Кемеровской области, когда из-за перепланировки, проведенной какой-то фирмой, рухнул целый подъезд многоквартирного дома»,— сказал господин Николаев.

Сергей Титов, Ульяновск