«Крылья» невысокого полета

Руководство «Крыльев Советов» не стало ставить перед командой высоких целей. В предстоящем сезоне РПЛ учредителей самарского коллектива вполне удовлетворит итоговое десятое место. Проваливший минувший сезон тренер Миодраг Божович сохранил высокий кредит доверия со стороны руководства футбольного клуба. В спортивной организации, финансируемой из регионального бюджета, продолжается проверка финансовохозяйственной деятельности.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов», зампред регионального правительства Александр Фетисов перед началом сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал о задачах, стоящих перед командой. По словам чиновника, футболисты самарского коллектива должны финишировать на десятом месте в турнирной таблице.

Во время зимней паузы минувшего сезона господин Фетисов заявлял, что команда должна завершить сезон на месте чуть выше середины турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Миодрага Божовича, несмотря на серьезное усиление, задачу не выполнили. «Крылья Советов» на протяжении всего сезона находились в низу турнирной таблицы, рискуя вылететь из РПЛ. В заключительном туре волжане потерпели самое крупное поражение в российской истории, уступив ЦСКА со счетом 0:6. Самарский коллектив сохранил прописку в элите российского футбола лишь по итогам стыковых матчей с «Нижним Новгородом». На этот раз господин Фетисов сообщил о менее амбициозных целях, добавив, что «борьбы за выживание быть не должно». Наставник команды Миодраг Божович по окончании прошлого сезона выразил намерение остаться работать в Самаре. Несмотря на неудовлетворительный результат, одному из самых высокооплачиваемых тренеров в России руководство «Крыльев Советов» пока доверяет. В минувшем сезоне при черногорском специалисте самарский коллектив победил лишь в пяти матчах РПЛ из двадцати.

Анонсируемая ранее зампредом правительства Самарской области проверка финансовой деятельности «Крыльев Советов» стала причиной перестановок в структуре спортивной организации. «После аудита финансовохозяйственного состояния клуба сделаны определенные выводы: в „Крыльях Советов“ произошли кадровые изменения. Пришли новые люди, имеющие опыт работы в контрольно-ревизионном управлении правительства Самарской области. Деятельность клуба выстраивается прозрачной, по моему заявлению начата скрупулезная проверка региональной Счетной палатой»,— рассказал господин Фетисов.

Годовой бюджет «Крыльев Советов» останется на прежнем уровне и составит 1,6 млрд руб. У команды по-прежнему нет якорного спонсора: большая часть средств для клуба выделяется из региональной казны. При этом в основном составе команды отсутствуют воспитанники самарского футбола.

«Крылья Советов» — единственный клуб РПЛ, за исключением двух дебютантов лиги (ФК «Тамбов» и ФК «Сочи». — „Ъ“), финишировавший на протяжении последних десяти сезонов исключительно в нижней половине турнирной таблицы. Все остальные команды хотя бы раз попадали в итоговую восьмерку. За последние пять лет самарский коллектив дважды покидал элиту российского футбола.

Средняя посещаемость домашних матчей «Крыльев Советов» в минувшем сезоне составила 19,2 тыс. зрителей. После ЧМ2018 вмещающая 45 тыс. человек «Самара Арена» заполнялась более чем на 30 тыс. зрителей лишь три раза — на матчах с топ-клубами РПЛ: ЦСКА, «Локомотивом» и «Спартаком». Для сравнения, в 2003 и 2004 годах средняя посещаемость игр «Крыльев Советов» в Самаре превышала 25 тыс. зрителей. По этому показателю команда была одной из лучших не только в России, но и в Восточной Европе. Однако турнирные неудачи «Крыльев Советов», включая два вылета из премьер-лиги, привели к падению популярности клуба.

У менеджмента «Крыльев Советов» не получается зарабатывать на продаже игроков, как это практикуют другие небогатые клубы. К примеру, «Уфа» заработала больше €4 млн за счет продажи Игоря Дивеева в ЦСКА и Дмитрия Живоглядова в «Локомотив». По информации СМИ, в ближайшее время клуб из столицы Башкирии может выгодно продать румынского защитника Ионуца Неделчару, приглянувшегося некоторым европейским грандам. «Оренбург» заработал на продаже одного из своих лидеров Алексея Сутормина €2 млн.

Депутат Самарской губернской думы Александр Степанов считает, что отсутствие серьезных поставленных целей перед «Крыльями Советов» допустимо лишь в том случае, если в команду будут привлекаться местные воспитанники. «Невысокие цели должны ставиться, когда наставник экспериментирует с составом и наигрывает местную молодежь. Пока, к сожалению, этого не происходит. Ветераны „Крыльев Советов“ открыто и прямо заявляют, что у клуба нет хозяина. Если же в команде будут играть самарские воспитанники, они будут интересны болельщикам. Только так может вырасти посещаемость. Больше полномочий должно быть и у главного тренера, который сам должен выбирать футболистов»,— заявил депутат.

Андрей Сазонов