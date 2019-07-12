Застройщик готов к суду

Уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Геожилстрой» Владимира Белича, который обвиняется в мошенничестве в сфере долевого строительства, поступило в суд. Следствие считает, что глава строительной компании похитил средства 460 семей, вложившихся в строительство домов. Ущерб оценивается в 590 млн руб. Часть домов, которые не завершили компании господина Белича, планируется достроить в том числе с привлечением средств компании «Дом.рф». Владимир Белич признал вину и сотрудничает со ­следствием.

Во Фрунзенский районный суд Саратова направлено уголовное дело в отношении гендиректора ЗАО «Геожилстрой» Владимира Белича. Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате преступления (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Застройщику грозит до 10 лет лишения ­свободы.

По версии следствия, с марта 2007 года по август 2017 года господин Белич, также являвшийся председателем ЖСК «Рубин» и ЖСК «Оптимист2000», привлекал денежные средства дольщиков для строительства двух многоквартирных домов в Кировском и Заводском районах Саратова. Взятые на себя обязательства застройщик не выполнил, строительство объектов в настоящее время не завершено. В материалах дела указано, что 460 семей вложили в строительство домов более 590 млн руб., однако квартиры они до сих пор не получили.

Сейчас дом ЖСК «Оптимист2000», который расположен на пересечении улиц Алексеевская, Наумовская, Рябиновская и Добряковская в районе микрорайона 1я Дачная, находится в высокой степени готовности. В конце прошлого года была введена в эксплуатацию одна из его секций. На остальной части объекта работает АО «Саратовоблжилстрой». Как было объявлено в апреле этого года на встрече с дольщиками в правительстве региона, на подключение дома к коммуникациям требуется 8 млн руб. Его планируют сдать до конца этого года.

Готовность дома ЖСК «Рубин» на улице Огородной находится на уровне 25%. Его планируют достроить путем привлечения средств регионального фонда помощи дольщикам (входит в АО «Дом.рф»). По данным министерства строительства и ЖКХ области, дом планируют достроить к концу 2020 года. Сколько средств требуется на завершение этого объекта, не уточняется.

Оба ЖСК признаны банкротами. Также несостоятельным в конце прошлого года Арбитражный суд области признал и ЗАО «Геожилстрой», в котором, по данным kartoteka.ru, господин Белич числится владельцем доли 30,7%. Еще 38,5 принадлежит Алексею Дорошенко и 30,7 — ­Василию Бадякшину.

Кроме того, следствие также полагает, что Владимир Белич, выполняя управленческие функции в ЖСК, использовал полномочия председателя вопреки законным интересам членов кооператива, пытаясь извлечь выгоду для себя. Это привело к увеличению кредиторской задолженности кооперативов, долгам по заработной плате, налогам и сборам, увольнению сотрудников, подрыву деловой репутации компаний.

Господин Белич был задержан и арестован 9 августа 2017 года. Он более 1,5 лет находился под стражей, однако в апреле этого года судья Олег Бодров отказал следственным органам в продлении меры пресечения и отпустил застройщика под домашний арест.

Адвокат директора «Геожилстроя» Александр Курбанов был недоступен для комментариев. Господин Белич признает вину и сотрудничает со следствием.

Марина Ковалева