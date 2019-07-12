Студотрядам предлагают считаться НКО

Саратовские студенческие отряды могут получать финансирование из областного бюджета как социально ориентированные некоммерческие организации (НКО). Это произойдет в случае принятия региональным парламентом законопроекта, регулирующего деятельность студотрядов. Документ внесли депутаты Иван Дзюбан и Юлия Ермакова. Инициаторы законопроекта говорят, что это не основной смысл инициативы. Эксперты считают, что бюджетные средства студотрядам не нужны, они сами их зарабатывают.

Саратовская областная дума рассмотрит проект закона, регулирующего деятельность студенческих отрядов в регионе. Документ разработали депутаты-единороссы Иван Дзюбан и Юлия Ермакова. Как указано в пояснительной записке, проект закона «О развитии деятельности студенческих отрядов в Саратовской области» подготовлен для совершенствования законодательной базы, регулирующей деятельность студенческих отрядов, и закрепления полномочий органов государственной власти Саратовской ­области.

Законопроект определяет студенческий отряд как «общественное объединение обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, созданное с целью организации временной занятости таких обучающихся, желающих в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики». Сейчас, как указано в сопроводительнойй бумаге, в студенческих отрядах Саратовской области состоят около 3 тыс. человек. Они работают в строительных компаниях, детских оздоровительных лагерях, учреждениях здравоохранения и других.

Согласно законопроекту, студенческие отряды можно будет поддерживать на условиях, предусмотренных региональным законодательством для социально ориентированных НКО, при условии осуществления ими соответствующих видов деятельности. В 2018 году, по данным министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, между всеми социально ориентированными некоммерческими организациями распределили 10 млн руб., столько было заложено в бюджет области. В региональном бюджете 2019 года на исполнение подпрограммы «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» заложено 10,35 млн руб. Пока гранты не ­распределялись.

Вопрос финансирования деятельности саратовских студотрядов ранее обсуждался комитетом областной думы по спорту, туризму и делам молодежи. Тогда глава саратовского реготделения МООО «Российские студенческие отряды» Антон Головченко заявлял, что организации необходима дополнительная финансовая поддержка, так как сейчас «бойцы» студотрядов вынуждены самостоятельно оплачивать командировки в другие регионы России. Господин Головченко отмечал, что бюджет мог бы выделять средства на возмещение затрат на дополнительное обучение членов отрядов.

Заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма Ангелина Беловицкая тогда поясняла, что в региональном бюджете не предусмотрены средства на поддержку студотрядов и для этого нужно «разработать финансовоэкономический механизм, обоснование, определить источник ­субсидий».

В предложенном Юлией Ермаковой и Иваном Дзюбаном законопроекте указано, что он не требует дополнительного бюджетного финансирования.

Господин Дзюбан пояснил „Ъ“, что сейчас законы о деятельности студотрядов существуют в нескольких регионах, и предложенный им законопроект «призывает исполнительную власть помогать и содействовать в развитии данного движения». Он отметил, что студотряды работают в формате практики «с возможностью заработка», однако, по его словам, получение грантов «не запрещается»: «Студенческие отряды — некоммерческая организация, которая может в рамках положения о розыгрыше тех или иных грантов подавать заявки. Они могут существовать и так. Но я знаю, что они принимают участие в различной грантовой деятельности, развивают проекты».

Руководитель региональных студенческих отрядов Антон Головченко утверждает, что законопроект направлен на то, чтобы сделать трудоустройство «удобным и эффективным для студентов», а не на получение возможности для финансирования, которое сейчас, по его словам, организации не нужно. «Сейчас есть огромное количество возможностей получать гранты и на региональном, и на всероссийском уровне»,— пояснил он.

Депутат Саратовской гордумы Виктор Марков убежден, что материальная поддержка студотрядам не нужна. «Это студенты, которые хотят заработать. Вот это должно быть во главе угла. Поддержка тех, кто хочет заработать, из бюджета — это что-то не то. Это как добровольная народная дружина, работающая за деньги. В стройотрядах состоят совершеннолетние молодые люди, это не должно финансироваться. Финансировать нужно малых и старых. У нас средств в бюджете не хватает. Денег мало и в областном и городском бюджете, и их уже есть куда потратить»,— утверждает господин ­Марков.

Председатель комитета областной думы по спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Пьяных затруднился оценить перспективы принятия законопроекта. Он также не уверен, что организации нужна поддержка из бюджета как социально ориентированной НКО, так как, по его словам, «студ­отряды всегда работали за оплату».

Сергей Петунин, Виктория Пищула