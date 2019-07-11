DMK планирует запустить второй сырзавод в Воронежской области в 2020 году

Крупный немецкий производитель молочной продукции Deutsches Milchkontor GmbH (DMK) предполагает запустить второй сырзавод в Бобровском районе Воронежской области в 2020 году. Об этом стало известно в ходе визита на стройплощадку губернатора Александра Гусева. Предприятие должно будет перерабатывать 450 т молока в сутки, объем инвестиций — 2 млрд руб. В год завод будет выпускать 25 тыс. т продукции. Твердые и полутвердые сыры, а также сухую сыворотку планируется поставлять в том числе в страны ближнего зарубежья.

О модернизации первого сырзавода DMK в Бобровском районе — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин