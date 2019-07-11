Домодедовской таможне дали статью По делу о взятках десять сотрудников ведомства поместили в СИЗО или под домашний арест

Масштабную антикоррупционную операцию провели в таможне аэропорта Домодедово Следственный комитет России (СКР) и служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Обвинение в получении взяток предъявлено сразу девяти действующим и одному бывшему домодедовским таможенникам. По версии следствия, они поставили на поток получение относительно небольших сумм — от $1 тыс. до $3 тыс.— от граждан за непривлечение тех к ответственности за нарушения правил провоза иностранной валюты, драгоценностей и потребительских товаров. Семерых фигурантов Басманный суд столицы отправил в СИЗО, троих — под домашний арест.

11 июля стало известно о том, что сотрудники центрального аппарата СКР предъявили обвинения во взяточничестве сразу девяти сотрудникам таможенного поста «Аэропорт Домодедово» (пассажирский) Домодедовской таможни ФТС России во главе с заместителями начальников отделов специальных таможенных процедур №3 и №4 Константином Баграевым и Олегом Шевченко, а также их бывшему коллеге, который недавно перешел на работу во Внуково. В уголовном деле пока шесть эпизодов, они квалифицируются по ч. 3 и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере). Однако, как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, «в настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, а также выявление иных эпизодов преступной деятельности сотрудников таможни».

Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено по материалам оперативников управления «К» СЭБ ФСБ.

По некоторым данным, сотрудники Домодедовской таможни находились в разработке довольно долго, пока силовики не задокументировали несколько случаев получения незаконных вознаграждений.

Все они относятся к периоду с ноября 2018-го по март 2019 года. А задержали всех подследственных практически одновременно. По некоторым данным, их собрали под вымышленным предлогом: якобы для участия в некоем служебном оргмероприятии.

Как говорится в материалах дела, относительно небольшие вознаграждения, в пределах $1–3 тыс., таможенники получали за то, что не фиксировали нарушения, допускаемые пассажирами при перевозке иностранной валюты, ювелирных изделий и ширпотреба. Так, в одном случае в марте этого года инспекторы остановили супружескую пару, которая через «зеленый коридор» хотела пронести без заполнения декларации валюту сверх установленной нормы. По версии следствия, господин Баграев «получил взятку за внесение в протокол об административном правонарушении заведомо ложных сведений о сумме незадекларированных денежных средств в отношении мужчины и несоставление протокола об административном правонарушении в отношении его супруги».

В другом случае сотрудники таможни, говорится в деле, получили от пассажирки, прилетевшей из Парижа, взятку за сокрытие от таможенного досмотра ювелирных изделий и драгоценных металлов без проведения по ним товароведческой экспертизы. Тем самым женщину заблаговременно освободили от возможного привлечения к административной или уголовной ответственности.

Басманный суд столицы рассматривал ходатайства об аресте фигурантов дела в течение двух дней.

В результате заместители начальников отделов специальных таможенных процедур №3 и №4 Константин Баграев и Олег Шевченко, а также инспекторы этих подразделений Владимир Черница, Сергей Гайворонский, Екатерина Рузина, Виолетта Вербова и Яна Колосова были отправлены в СИЗО до 5 сентября. При этом суд нашел смягчающие обстоятельства для замначальника отдела специальных таможенных процедур №2 Елены Ткаченко, бывшего замначальника отдела Евгения Лапшина (сейчас он работает во Внуковской таможне) и инспектора Александра Елоева и назначил им меру пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок. Защита заключенных под стражу таможенников будет обжаловать решение суда первой инстанции.

Александр Александров