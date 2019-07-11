Велодорожку на проспекте Юрия Гагарина обустроят к началу осени

В Московском районе Петербурга началось обустройство велосипедной дорожки на проспекте Юрия Гагарина. Работы выполняются по заказу СПб ГКУ «Городской центр управления парковками». Данная велодорожка входит в состав велосипедного маршрута «Пр. Юрия Гагарина – ул. Типанова – пр. Славы до парка Интернационалистов – пр. Славы до Софийской ул.» общей протяженностью порядка 6 км, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Согласно заключенному госконтракту работы по обустройству новой велодорожки планируется завершить не позднее 30 августа. Также до конца года в Петербурге намерены разместить еще семь новых веломаршрутов протяженностью порядка 32,4 км.