Корпоративные новости на «Ъ FM»

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») отменила сбор в размере 2% за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте компании. Несколько лет назад комиссия за оплату услуг «Победы» стала поводом для судебной тяжбы с Роспотребнадзором. Ведомство настаивало на том, что перевозчик нарушает закон о защите прав потребителей, который запрещает продавцу при оплате товаров устанавливать различные цены в зависимости от способа оплаты. Однако в результате перевозчик выиграл тяжбу.

Альфа-банк признан лучшим банком для малого и среднего бизнеса по версии влиятельного британского журнала Euromoney. Банк награжден премией за внедрение в 2018-2019 годах инновационных расчетных и кредитных сервисов для малого и среднего бизнеса, значительный прирост кредитования и клиентской базы, эффективную бизнес-модель банка в сегменте обслуживания МСБ. Премия Awards for Excellence журнала Euromoney признана наиболее репрезентативной и престижной в международном финансовом мире. В этом году в Euromoney было направлено почти 1000 заявок от банков со всего мира, претендующих более чем на 170 наград в рамках различных глобальных и национальных номинаций.

Созданная правительством некоммерческая организация Роскачество начала исследование лапши быстрого приготовления. Она проверит продукцию 20 самых продаваемых торговых марок. Будут исследованы два блока показателей. «Первый блок — это всевозможные добавки. Усилители вкуса, консерванты и красители — все, что потенциально может содержаться в продукте из ненатурального. И второй блок связан с упаковкой, — пояснили в Роскачестве. — Потребители боятся, что те или иные элементы с упаковки могут мигрировать в лапшу».