Президент России уволил бывшего топ-менеджера пермского завода

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Врио главы региона назначен руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев. Господин Овсянников написал заявление об уходе по собственному желанию.

Господин Овсянников имеет отношение к Перми. В 2010 по 2013 годы он работал заместителем управляющего директора—директором по экономике и финансам ОАО «Пермский моторный завод» (ныне АО «ОДК-Пермские моторы»). В 2013 году он был назначен заместителем руководителя финансово-экономического департамента ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

28 июля 2016 года указом президента России Владимира Путина был назначен и.о. губернатора Севастополя. На выборах губернатора Севастополя 10 сентября 2017 года получил 71,05% голосов.