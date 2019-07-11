ПГК увеличила в приволжье погрузку строительных грузов, удобрений, химикатов и соды

Нижегородский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 6 месяцев 2019 года перевез 2,3 млн тонн грузов, что на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Грузооборот вырос на 10%, до 2,4 млрд т-км. Доля филиала на полигоне Горьковской железной дороги (ГЖД) увеличилась с 16% до 17%.



«Мы продолжаем работать над повышением эффективности работы парка. В частности, в первом полугодии уделяли внимание маршрутизации грузовых поездов, взаимодействовали с представителями ГЖД и крупными клиентами по снижению простоев подвижного состава под погрузкой и выгрузкой. По итогам работы оборот местного вагона (в пределах Горьковской железной дороги) удалось ускорить с 3,2 до 2,8 суток. Кроме того, филиал начал работать с рядом новых партнеров, в частности, из сферы строительства, а также увеличил объемы перевозок по действующим контрактам благодаря высокому уровню сервиса и своевременному выполнению своих обязательств», — отметил директор Нижегородского филиала Тарас Залужный.

Максимальный рост показали такие номенклатуры грузов, как цемент (на 43%, до 1,2 млн тонн), удобрения (на 39%, до 38 тыс. тонн), химикаты и сода (на 36%, до 32 тыс. тонн), промтовары (на 36%, до 9 тыс. тонн), строительные грузы (на 22%, до 151 тыс. тонн).

Объем внутрироссийских перевозок увеличился на 11% и составил 2,2 млн тонн. Грузы следовали со станций ГЖД преимущественно на Октябрьскую, Московскую, Куйбышевскую, Свердловскую, Западно-Сибирскую, Восточно-Сибирскую и Дальневосточную железные дороги.

В экспортном направлении перевезено 44,5 тыс. тонн грузов, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной грузопоток пришелся на страны СНГ — Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Республику Беларусь.

Первая Грузовая Компания» (ПГК) — крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК — более 111 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная — в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.