Пьяному негде упасть

УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу выступило с инициативой восстановить медвытрезвители. По мнению полиции, они снизят уровень преступности, а также предотвратят обморожения. Власти Ямала анализируют предложения с учетом низкой плотности населения в регионе. Эксперты считают, что создавать подобные учреждения надо под ведомством управления соцзащиты, а не департамента здравоохранения.



На заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в ЯНАО представители окружного управления МВД предложили на базе учреждений здравоохранения воссоздать медвытрезвители, существовавшие в России до 1 января 2012 года (были подконтрольны МВД). Как рассказал начальник управления по обеспечению деятельности комиссий департамента по взаимодействию с федеральными органами госвласти и мировой юстиции ЯНАО Аркадий Ефимов, речь идет о тех жителях, которые в состоянии передвигаться и не имеют медицинских показаний для госпитализации. «Поскольку они остаются на улице, имеются риски. Такие лица являются потенциальными объектами совершения преступления, либо сами могут совершать преступления. Стоит вопрос сохранения жизни, здоровья граждан. Из-за специфики региона в зимнее время люди иногда получают травмы в результате обморожения»,— добавил он.

В 2018 году более 8 тыс. человек было выявлено в общественных местах на улицах в состоянии алкогольного опьянения, отметил господин Ефимов. «Это потенциальное количество людей, которые добровольно могут быть помещены для вытрезвления в какие-либо специальные учреждения»,— считает он. Сейчас, уточнил господин Ефимов, региону нужно понять, насколько целесообразно в каждом городе создавать подобные учреждения. Большинство населенных пунктов в ЯНАО — с населением меньше 100 тыс. человек.

В МВД по ЯНАО оперативно получить комментарий не удалось. Запрос отправлен в управление.

Главный нарколог УрФО Антон Поддубный считает, что возвращение к медвытрезвителям невозможно. «Люди с первой и второй стадиями алкогольного опьянения не могут быть в медучреждении, потому что не нуждаются в медпомощи. Если это третья стадия (алкогольная кома), то подразумевается лечение в токсикологическом, реанимационном отделениях»,— пояснил он.

Господин Поддубный заметил, что сейчас по всей стране, не только на Ямале, полиция просит создать такие учреждения под ведомством здравоохранения. «Есть хороший пример в Челябинске, где создано учреждение, подведомственное управлению соцзащиты. Там имеется лицензия на медосвидетельствование, работает фельдшер. Полиция, видя человека в состоянии опьянения, или вызывает скорую помощь, или везет в это учреждение, где после медосвидетельствования ему предлагают переночевать, провести там какое-то время до вытрезвления»,— рассказал нарколог.

14 мая в Госдуму РФ внесен законопроект о создании «альтернативной системы, взамен ранее существовавшим медицинским вытрезвителям». Предлагается закрепить за органами госвласти субъектов РФ полномочия по организации и оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Как указано в пояснительной записке, результаты общероссийских соцопросов показали, что за восстановление системы медвытрезвителей в стране выступают более 80% населения. Проект готовится к первому чтению.

Мария Арабей