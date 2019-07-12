Насосы для «Арктики» дождались суда

В Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга со второй попытки поступило уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования» (БЗГО) Александра Харитонова, обвиняемого в хищении 97 млн рублей при строительстве атомного ледокола «Арктика». Несмотря на заключение контракта с другим подрядчиком, сроки строительства ледокола вновь перенесены на весну 2020 года.

В апреле 2014 года компания Александра Харитонова заключила с АО «Завод "Киров-Энергомаш"» (КЭМ) — дочерним предприятием ОАО «Кировский завод» — контракт общей стоимостью 194,7 млн рублей на поставку насосов для изготовления паротурбинной установки атомного ледокола ЛК-60Я «Арктика». Компания Александра Харитонова получила аванс в размере 97 млн рублей и должна была сдать насосы к лету 2015 года. Условия контракта БЗГО не выполнил, однако в это же время его гендиректор попросил выплатить еще 40 млн рублей аванса и перенести срок сдачи на февраль 2016 года. Следствие считает, что Александр Харитонов похитил выделенные в качестве аванса 97 млн рублей. Кроме того, гендиректор БЗГО обвиняется в легализации похищенных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и сокрытии 71,5 млн рублей, принадлежащих организации (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Сам гендиректор свою вину отрицает. Ранее он заявлял, что часть аванса была потрачена на другие проекты, в частности на Ленинградскую АЭС-2 и Нововоронежскую АЭС.

Уголовное дело, расследование которого завершили еще в апреле прошлого года, уже поступало в Октябрьский райсуд в январе. Тогда судья приняла решение вернуть его в прокуратуру для устранения допущенных нарушений: сумма ущерба в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и сумма ущерба при допросе Харитонова отличалась на 3 млн, что суд первой инстанции посчитал нарушением права обвиняемого на защиту, поскольку ему якобы не разъяснили сути обвинения. В конце июня горсуд отменил это постановление и направил дело на новое судебное разбирательство, не усмотрев в деле существенных нарушений. Дата первого заседания пока не назначена.

Сроки строительства атомного ледокола уже не раз переносились. Решение сдвинуть дату его сдачи с 2017 года на 2019 год принимал лично президент России Владимир Путин. Он же потребовал принять кадровые и организационно-управленческие решения в связи со срывом госконтракта. В апреле 2018 года планировалось, что АО «Балтийский завод» достроит ледокол к лету 2019 года, однако сроки вновь перенесли. Сейчас его сдача планируется на март — апрель 2020 года.

Марина Царева, Герман Костринский