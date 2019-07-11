Избирком Екатеринбурга отказался от референдума о статусе сквера у драмтеатра

Избирательная комиссия Екатеринбурга сегодня отказала инициативной группе в регистрации референдума о выборе статуса для территории сквера у театра драмы. Документы инициативной группы не соответствовали требованиям: в заявке был неправильно указан номер квартиры в адресе одного из членов.

Заявка на референдум от 12 человек из «Комитета в защиту сквера» (создан после протестов вокруг строительства храма Святой Екатерины в сквере около драмтеатра) была подана 27 июня. На референдум предложено внести один вопрос, касающийся территории сквера у театра драмы, где ранее планировалось построить храм. Предлагалось два варианта ответа: «За сквер» (вернуть участку статус территории общего пользования) и «За размещение объекта религиозного назначения» (оставить землю в качестве зоны размещения объектов религиозного значения и разрешить строить на ней объекта религиозного значения).

В конце июня председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев пообещал выступить с инициативой о возвращении скверу у драмтеатра статуса территории общего пользования. Дума перевела земельный участок в зону религиозного значения в середине февраля. Вскоре арендатором земли стал Фонд Святой Екатерины.

Храм Святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, инвесторами выступают РМК и УГМК. С 13 по 16 мая в сквере у драмтеатра прошли акции протеста. После чего президент РФ Владимир Путин посоветовал провести опрос о выборе места под строительство. 16 июня Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере, объяснив отказ нежеланием «давать диаволу возможность разбудить древнего демона гражданской междоусобицы». Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. Стройка начнется не раньше конца 2020 года. 26 июня рабочая группа по подготовке опроса по месту строительства храма исключила сквер у драмтеатра из списка площадок для голосования.

Ранее инициативная группа подавала заявку на проведение референдума против строительства в сквере храма Святой Екатерины. Избирком отказал ей из-за отсутствия в протоколе персональных данных нескольких членов инициативной группы.

Анастасия Реутова