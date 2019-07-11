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Российский бренд Victoria Andreyanova выпустил капсульную коллекцию летних рубашек

Правильные объемные женские рубашки — порой недостижимая мечта, поэтому исполнять ее часто приходиться в мужских отделах. Дизайнер Виктория Андреянова решила исправить ситуацию и выпустила капсулу рубашек пастельных тонов из голландского хлопка. Белые, голубые, синие — они подойдут и в качестве «компаньона» к офисным летним брюкам, и в роли импровизированной туники на пляже. Фанаткам минимализма и архитектурного кроя предлагаются: рубашка-парашют, рубашка-квадрат, рубашка-оригами, рубашка-реглан. Модели доступны на сайте бренда shop. v-a. ru.

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