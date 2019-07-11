СМИ: «Зенит» предложил €20 млн за бразильского защитника Лянко

Петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении бразильского защитника итальянского «Торино» Лянко. За футболиста его нынешнему клубу было предложено €20 млн, однако сумма возможной сделки не устроила руководство туринцев, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом отмечается, что аналогичную сумму за 22-летнего игрока также предлагали «Рома» и «Аякс», на что «Торино» тоже ответило отказом.

В прошедшем сезоне Лянко играл в аренде в «Болонье», за которую провел 20 матчах и забил один гол. Его трансферная стоимость оценивается в €8 млн.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в это межсезонье «Зенит» уже приобрел двух новичков — бразильского защитника Дугласа Сантоса и российского полузащитника Алексея Сутормина.