«Бюджет Воронежской области распределен на 25 госпрограмм»

Воронежская областная дума в ходе заседания 11 июля провела третью в нынешнем году корректировку параметров регионального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Необходимость внесения изменений в главный финансовый документ области, по словам председателя парламента Владимира Нетёсова, вызвана поступлением дополнительных доходов в казну региона, перераспределением бюджетных ассигнований между департаментами и управлениями облправительства: «В результате изменений доходы областного бюджета в 2019 году увеличиваются на сумму более 752 млн руб. В том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (почти 329 млн руб.), безвозмездных поступлений от госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ (240,5 млн руб.) и от Фонда развития моногородов (более 183 млн руб.). Расходы бюджета на текущий год в целом повышаются на 1,75 млрд руб., а дефицит увеличивается на 1 млрд руб., но опять же, как и в результате предыдущих корректировок он остается чисто техническим, полностью покрывается собственными средствами. Текущие изменения одобрены Минфином РФ в полном объеме».

По словам председателя облумы, дополнительные расходы направят на достижение целевых задач в рамках нацпроектов. Так, в развитие инфраструктуры дорожного хозяйства планирую вложить 300 млн руб., более 48 млн руб. - на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. «Департамент ЖКХ и энергетики области получит дополнительно почти 382 млн руб., в том числе около 220 млн руб. на капремонт общего имущества в многоквартирных домах – объектах культурного наследия. Еще почти 52 млн руб. поступит на реализацию программы «Переселение граждан из аварийного жилфонда». Кроме того, более 6,3 млн руб. пойдут на софинансирование разницы в старых и предоставляемых квартирах при переселении граждан, в том числе многодетным семьям. 66 млн руб. направят на установку объектов архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий и общественных территорий в центре Воронежа. 9 млн руб. профильный департамент получит на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»,– сообщил Владимир Нетёсов.

Кроме того, на программу модернизации инфраструктуры Нововоронежа в текущем году через различные департаменты планируется направить около 350 млн руб. «На благоустройство общественных и дворовых территорий города атомщиков мы закладываем почти 30 млн руб., на финансирование строительства спорткомплекса с плавательным бассейном – 237 млн руб., еще 68 млн руб. поступит на ремонт учреждений дошкольного и общего образования Нововоронежа, и еще 20 млн – на обновление местного культурно-досугового центра,- пояснил председатель облдумы. – Также значительные средства – более 127 млн руб. – дополнительно получит департамент промышленности и транспорта региона. В том числе 66 млн руб. на компенсацию затрат железнодорожников по перевозке пассажиров пригородными электричками и более 50 млн руб. на предоставление субсидий областным автотранспортным предприятиям».

По данным спикера, департаменту образования, науки и молодежной политики будут увеличены ассигнования в сумме 35 млн руб. на ремонт общежития Хреновского лесного колледжа им. К.Ф.Морозова, еще 20,5 млн руб. - на финансирование регионального проекта «Молодые профессионалы». «Департамент здравоохранения области получит еще 70 млн руб. на укрепление материально-технической базы ВОКБ№1. Еще 4,3 млн руб. – направят на создание Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи», – отметил Владимир Нетёсов. Говоря об особенностях работы по формированию бюджета региона на 2019 год, председатель облдумы отметил, что бюджет текущего года на 98,4% сформирован по программно-целевому принципу (один из самых высоких показателей среди всех субъектов РФ) и распределен на 25 госпрограмм. Впервые одной из особенностей его формирования стало выделение средств на нацпроекты.

Напомним, что профицит бюджета Воронежской области в 2018 году составил 11 млрд руб. (доходы - более 113 млрд руб., расходы – около 102 млрд руб., при этом доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 27,4% или 31 млрд руб.). На том же заседании депутаты одобрили законопроект «Об исполнении областного бюджета за 2018 год». «Бюджет прошлого года практически полностью (98%) верстался по программно-целевому принципу. При этом наибольшая доля расходов пришлась на отрасли социальной сферы – около 62,5%. Как и в предыдущие годы в первоочередном порядке обеспечивались ресурсами приоритетные направления, влияющие на достижение целевых показателей майских указов президента. На их реализацию в минувшем году в регионе было направлено свыше 20 млрд руб., в том числе 17,9 млрд руб. - на достижение целевых показателей по оплате труда», – рассказал председатель областной думы Владимир Нетёсов.