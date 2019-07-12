На счет раз

Депутаты красноярского заксобрания досрочно отправили в отставку главу региональной Счетной палаты Татьяну Давыденко. Они поддержали подозрения краевой прокуратуры, которая в ходе проверки установила в отношении госслужащей использование служебного положения в пользу аффилированных лиц и обнаружила неурегулированный конфликт интересов. Госпожа Давыденко отвергает все обвинения в свой адрес и обещает обратиться в суд с требованием о восстановлении ее в должности. Политологи предполагают, что увольнение госпожи Давыденко состоялось в интересах краевой администрации, и если она захочет оспорить решение парламентариев, то эта история затянется на долгие годы.



Вчера на сессии заксобрания Красноярского края депутаты, заслушав выводы региональной прокуратуры об использовании главой краевой Счетной палаты Татьяной Давыденко служебного положения в пользу аффилированных лиц и наличии неурегулированного конфликта интересов, досрочно прекратили ее полномочия. Как заявил после сессии первый вице-спикер парламента Сергей Попов, 42 депутата проголосовали за прекращение полномочий главы краевой счетной палаты, один воздержался, а один парламентарий проголосовал против.

Напомним, в апреле Счетная палата Красноярского края провела аудиторскую проверку регионального минлесхоза и пришла к выводу, что в крае практически бесконтрольно вырубаются леса, экспорт древесины только в прошлом году в несколько раз превысил объемы прошлых лет и достиг 48 млрд руб., реализация инвестпроектов в сфере лесопереработки заметно буксует, а попытка организовать централизованную торговлю древесиной через товарно-сырьевую биржу закончилась потерей краем около 200 млн руб. 31 мая в программе Андрея Караулова «Вокруг Кремля» Татьяна Давыденко оценила теневой сектор лесной отрасли в 30%. На июньской сессии заксобрания госпожа Давыденко уже официально отчиталась о результатах проверки минлесхоза перед депутатами, чиновниками и сотрудниками правоохранительных органов. Во время обсуждения доклада парламентарии предположили, что госпожа Давыденко имеет личную заинтересованность в сфере лесного хозяйства, ее дочь владеет компанией, которая выполняет лесоавиационные работы для лесохозяйственных учреждений края.

Вопрос об отставке госпожи Давыденко на вчерашней сессии рассматривался в закрытом режиме, в отсутствии прессы. «Депутатам раздали информационное письмо на имя председателя заксобрания Дмитрия Свиридова от прокуратуры и возражения Татьяны Давыденко. На возражения никто не обратил внимания. Сергей Попов отметил, что даже его беглого взгляда хватило, чтобы заметить ошибки в возражениях и что у парламента нет оснований не доверять данным прокуратуры. Потом практически сразу перешли к голосованию»,— рассказал “Ъ” руководитель фракции «Патриоты России» в заксобрании Иван Серебряков. По завершении депутатов попросили вернуть копии письма прокуратуры «в связи с наличием персональных данных».

Содержание информационного письма прокуратуры доподлинно неизвестно. На запрос “Ъ” о результатах проверки деятельности главы Счетной палаты прокуратура Красноярского края предметно отвечать отказалась, сославшись на закон о защите персональных данных. Госпожа Давыденко утверждает, что ей также неизвестно содержание этого письма, по ее словам, она ознакомлена только со справкой прокуратуры о своей деятельности на посту председателя СП. Именно на этот документ она написала возражения, представленные депутатам. Но соответствует ли справка тексту информационного письма, она не знает.

Как следует из текста возражений к справке прокуратуры Красноярского края (документ есть в распоряжении “Ъ”), надзорное ведомство указывает, что дочь главы СП Мария Давыденко является учредителем, гендиректором, а также главным бухгалтером трех связанных друг с другом компаний: «Восток-авиа», «Авиатех» и «Аэро­пром». Все они оказывают авиационные услуги, занимаются авиапатрулированием и тушением лесных пожаров по госконтракту с краевым предприятием «Лесопожарный центр». Вопрос об аудировании мер пожарной безопасности и тушении лесных пожаров был внесен в план мероприятий СП на 2019 год якобы «в связи с наличием личной заинтересованности» и «при отсутствии информации об экономической обоснованности», пришла к выводу прокуратура.

В марте 2019 года «Лесопожарный центр» объявил конкурс на оказание услуг по авиапатрулированию и тушению пожаров, было выставлено несколько лотов на общую сумму около 58,7 млн руб. В начале апреля «Аэропром» обжаловал в УФАС действия краевой компании, якобы установившей в закупочной документации требования к участникам конкурса, ограничивающие круг потенциальных участников. В тот же день аудитор СП направил в краевой минлесхоз и КГАУ «Лесопожарный центр» запросы с требованием предоставить информацию о местах базирования авиационных подразделений, количестве и типах воздушных судов, осуществляющих работы по авиапатрулированию и тушению лесных пожаров в крае в 2019 году, о маршрутах авиапатрулирования, о методике расчета цен на авиауслуги.

Позднее Счетная палата направила запрос в «Лесопожарный центр», в котором просила раскрыть критерии и обоснование выбора воздушных судов «при осуществлении закупок на оказание авиационных услуг» в местах базирования судов «Аэропрома», следует из справки прокуратуры. «Представляется возможным сделать вывод о наличии личной заинтересованности председателя Счетной палаты края при проведении экспертно-аналитического мероприятия "Мониторинг эффективности использования бюджетных средств, направляемых на закупку товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд"»,— делает вывод прокуратура.

Татьяна Давыденко, которая по состоянию здоровья не смогла присутствовать на сессии, направила обращение к депутатам, где называет справку прокуратуры «лживой по сути». «Совершенно очевидно, что так называемый документ создавался в условиях жесточайшего лимита времени, второпях. При этом прокуратурой преследовалась цель дискредитации моей работы с последующим отстранением меня от занимаемой должности. Не вызывает сомнения, что прокурорская проверка носит заказной характер. У меня складывается впечатление, что заказ выполнен по настоятельной просьбе, по требованию исполнительной власти Красноярского края»,— говорится в письме депутатам.

С решением уволивших ее парламентариев Татьяна Давыденко не согласна и намерена отстаивать свои права в суде.

Политолог Кирилл Дюндик считает, что увольнение Татьяны Давыденко, «безусловно, заказ, а заказчик — краевая администрация», и это случилось, потому что «она вынесла сор из избы и пошла против системы, система ее отторгла». Он отметил, что госпожа Давыденко может оспорить решение парламентариев, но это затянется на годы.

Политолог Александр Чернявский, в свою очередь, считает, что «Татьяна Давыденко оказалась вкручена в контекст общей антиуссовской информационной атаки». «В чьих это интересах — нанести удар по Уссу? Это те силы, которые лишились серьезных позиций еще при бывшем главе края Викторе Толоконском, эти люди были во многом связаны с предыдущими администрациями»,— уверен господин Чернявский.

Юлия Сасевич, Елена Морозова