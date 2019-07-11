Буксир-толкач «Волгарь-33» с баржей задел ворота Городецкого гидроузла

При прохождении Городецкого гидроузла буксир-толкач «Волгарь-33» в составе с баржей «Белмакс-6» (ООО СК «Белмакс», Нижний Новгород) задел ворота верхней камеры сооружения. Происшествие случилось сегодня, 11 июля, около 15:00. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, пострадавших нет. Теплоход получил незначительные повреждения, розлива нефтепродуктов не произошло.

Размер ущерба и период необходимого для устранения последствий происшествия уточняются. Теплоход остается в камере шлюза, на текущий момент она закрыта и не используется.

«Нижегородской транспортной прокуратурой начата проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, а также законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации гидротехнический сооружений»,– говорится в сообщении прокуратуры.

Анастасия Еремина