На Ставрополье для новых предпринимателей продлили налоговые каникулы

Ставропольская краевая Дума приняла закон о нулевой налоговой ставке для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, сообщает пресс-служба Думы. Меры поддержки распространятся впервые зарегистрировавших бизнес предпринимателей.

Ранее подобные налоговые каникулы для предпринимателей в регионе уже вводили, и они доказали свою эффективность. Закон о налоговых каникулах в регионе впервые приняли в 2014 году, затем его продлили до 1 января 2019 года.

Дарья Голякова