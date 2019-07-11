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На Ставрополье для новых предпринимателей продлили налоговые каникулы

Ставропольская краевая Дума приняла закон о нулевой налоговой ставке для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, сообщает пресс-служба Думы. Меры поддержки распространятся впервые зарегистрировавших бизнес предпринимателей.

Ранее подобные налоговые каникулы для предпринимателей в регионе уже вводили, и они доказали свою эффективность. Закон о налоговых каникулах в регионе впервые приняли в 2014 году, затем его продлили до 1 января 2019 года.

Дарья Голякова


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