На Кубани создают новую территориальную схему обращения с мусором

В Краснодарском крае до конца 2019 года будет разработана новая территориальная схема обращения с ТКО, пройдет отбор региональных операторов, кроме того, будут пересмотрены тарифы, сообщила пресс-служба администрации края. Новые тарифы и схемы должны были вводиться с 1 января текущего года, однако администрация сочла вопрос непроработанным и отложила «мусорную реформу» на год.

Глава края Вениамин Кондратьев в ходе совещания в Краснодаре заявил, что новая территориальная схема обращения с мусором будет согласована с ведомствами, экологами, учеными и с жителями края. «Важно провести общественные обсуждения – реальный открытый разговор с людьми, учесть их мнение, замечания и предложения», – подчеркнул губернатор. Заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Александр Трембицкий уточнил, что новая территориальная схема находится в стадии формирования, идет сбор дополнительной информации, необходимой для логистических и тарифных расчетов. Речь идет о данных по инвентаризации контейнерных площадок и информации о свалках, подлежащих рекультивации.

Кроме того, будет произведен расчет суммы накопленного экологического ущерба. Специалисты рассчитают стоимость рекультивационных работ, соберут информацию о действующих перевозчиках, их маршрутные графики и логистические схемы, сообщила пресс-служба администрации.

Анна Перова, Краснодар