Директора Большого театра кукол в Санкт-Петербурге перевели под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд перевел директора Большого театра кукол Александра Калинина под домашний арест, отменив постановление Дзержинского райсуда о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Новая мера пресечения действует до 17 июля.

Кроме того, следствие переквалифицировало обвинение Александра Калинина с получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), максимальное наказание по которой меньше на пять лет.

Директора Большого театра кукол, напомним, обвиняют в том, что он вступил в сговор с директором фирмы «Петербургское созвездие» Ольгой Силаевой для получения денег по договору поставки реквизита к спектаклю «Зима, когда я вырос». Его общая стоимость составляла 2,19 млн руб. По версии обвинения, 1,2 млн руб. Ольга Силаева передала директору Большого театра кукол обратно в качестве взятки.

Марина Царева, Санкт-Петербург