Yota отреагировала на заметку о жалобах краснодарцев

Неполадки в работе оператора были вызваны сбоем в программном обеспечении и на данный момент устранены, сообщает пресс-служба Yota. Как ранее писал “Ъ-Кубань”, краснодарцы наряду с жителями Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Екатеринбурга и Хабаровска чаще других россиян жаловались на проблемы в работе оператора Yota, которые возникли сегодня, 11 июля. Сбои начались по всей России с 15.00.

Большинство пользователей (87%) жаловались на проблемы с подключением к интернету. Еще 12% указывали на проблемы с доступом к сайту оператора.

Андрей Ульченко