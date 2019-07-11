Детская больница в Анапе получила 3 млн рублей в рамках благотворительной программы

Сертификат на 3 млн вручен городской больнице Анапы в рамках программы «Мир без слез». На эти средства будет закуплен аппарат искусственной вентиляции легких. «Мир без слез» - благотворительная программа ВТБ, - сообщается в пресс-релизе банка.

Городская больница Анапы - единственное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее медпомощь детям города-курорта. В ее структуру входят дневной стационар, центр амбулаторной хирургии, детское соматическое отделение, а также детская поликлиника, которая рассчитана на 580 приемов в смену. «На подаренный сертификат мы планируем купить аппарат искусственной вентиляции легких для отделения детской реанимации. Это оборудование будет использоваться для спасения жизни маленьких пациентов», - рассказала замглавного врача ГБУЗ «Городская больница города Анапы» Элина Григорьева.

Андрей Ульченко