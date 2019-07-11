Заволжский моторный завод может простить «Тепловодоканалу» 37 млн рублей долга

ПАО «Заволжский моторный завод» (ЗМЗ) и МУП «Тепловодоканал» (Заволжье) заключили мирное соглашение, согласно которому муниципальное предприятие до 1 октября 2020 года обязуется погасить 117,5 млн руб. долга перед ЗМЗ. Соответствующий документ утвердил Нижегородский арбитражный суд.

Для уплаты долга «Тепловодоканал» получит 60 млн руб. субсидии из бюджетов из бюджетов Нижегородской области, Городецкого района и Заволжья. Если предприятие не нарушит график платежей и в срок погасит задолженность, ЗМЗ обязуется простить «Тепловодоканалу» 32,8 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», МУП «Тепловодоканал» было зарегистрировано в Заволжье в 2002 году с уставным капиталом в 100 тыс. руб. Основным видом деятельности является производство пара и горячей воды. Директор – Александр Сорокин, собственник – администрация Заволжья. По итогам 2017 года при выручке в 468,3 млн руб. убыток предприятия составил 4,9 млн руб.

Анастасия Еремина