Работника Летнего сада Ижевска будут судить за гибель подростка

Работника, отвечающего за безопасность фонтана в Летнем саду Ижевска, будут судить за гибель подростка. Зампрокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Инцидент произошел вечером 31 октября 2018 года. Группа школьников прыгнула на тентовый чехол, в результате чего произошло обрушение чаш каскадного фонтана, которые при падении причинили 15-летнему подростку смертельную травму.

Согласно предъявленному обвинению и материалам дела, работник Летнего сада, отвечающий за безопасность фонтанного комплекса, не принял мер к истребованию проектной документации и технического паспорта на поставленное в 2017 году оборудование, а также не удостоверился в безопасности приобретенного сооружения и допустил его ввод в эксплуатацию.

«Кроме того, в нарушение требований инструкции по эксплуатации фонтанного комплекса, предусматривающей консервацию на зимний период только каскадного комплекса, он дал поручение подчиненным работникам укрыть тентом на зимнее время каскад вместе с чашей бассейна, что сделало возможным внешнее боковое воздействие на верхнюю часть каскадной группы от натяжения тента и создало угрозу обрушения закрепленных при помощи клея элементов каскада», - отмечает пресс-служба надзорного органа.

По версии органов предварительного следствия, работник Летнего сада, отвечающий за безопасность фонтанного комплекса, допустил нарушения требований строительных правил и стандартов надежности строительных конструкций, правил благоустройства, а также эксплуатации фонтанного комплекса.

Обвиняемого будут судить по ч. 2 ст. 109 УК РФ - Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Ему грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В ближайшее время уголовное дело направят в Октябрьский районный суд Ижевска.