На пляже Анапы закрыто несуществующее кафе

В результате рейда, который провели специалисты мэрии и полицейские на пляжах курортного города, выявлено более десятка грубейших нарушений, сообщает «Анапа Регион». В частности, было обнаружено кафе, которое по документам здесь не должно быть. Территория передана предпринимателю в аренду под другие цели. Участок бизнесмен должен был благоустроить. Также в кафе персонал работал без санитарных книжек.

Во время рейда были выявлены нарушения и при оказании услуг по плетению косичек, нанесения временных тату, массажа.

Андрей Ульченко