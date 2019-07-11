Aston Martin и Lagonda готовы к выпуску беспилотников

Компания Aston Martin и марка Lagonda (суббренд Aston Martin, который будет выпускать только электромобили) готовы к производству беспилотных автомобилей, сообщает Autocar со ссылкой на главного директора по планированию британского автопроизводителя Никки Риммингтон.

«Переход на беспилотные машины — это и проблема, и открывающиеся возможности, — пояснила госпожа Риммингтон. — Автомобили с автопилотом и система каршеринга расширяют потенциал для персонализации машин, так что Aston Martin не намерен упускать предоставляющийся шанс».

Ожидается, что серийная модель Lagonda появится в 2022 году. Машину будут делать на заводе в Уэльсе, где также наладят производство кроссовера Aston Martin DBX.