Все Донские музеи оборудуют интернетом до октября

Губернатор Василий Голубев поручил решить проблему с доступом музеев региона к интернету, сообщает пресс-служба губернатора области. Сейчас шесть из 43 музеев не оборудованы интернетом.

"До 1 октября доступ к интернету должен появиться во всех музеях Дона. В современном мире это уже давно не дань моде, а необходимость", - передает пресс-служба господина Голубева.

Кроме того, десять государственных и муниципальных музеев подали заявку в Минкульт на оснащение выставочных проектов мультимедиагидами. Еще 27 музеев планируют подать заявки в 2020 году. До конца лета электронный гид должен появиться в Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике.

Дарья Голякова