Рассмотрение дела об угоне самолета в ХМАО назначено на 18 июля

Сегодня суд ХМАО рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в отношении 41-летнего жителя Сургута Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне самолета «Аэрофлота» (ч. 2 ст. 211 УК РФ) в январе текущего года. Ходатайство надзорного органа было удовлетворено. Кроме того, суд назначил дату основного слушания по делу на 18 июля.

Напомним, инцидент произошел на борту самолета «Аэрофлота», летевшего из Сургута в Москву днем 21 января. Ранее судимый житель Сургута Павел Шаповалов неожиданно подошел к одному из бортпроводников и спокойным голосом заявил о необходимости изменить курс и доставить его в Афганистан. Он сказал, что у него имеется оружие и он готов его применить в отношении экипажа и пассажиров. Бортпроводники передали эту информацию пилотам, которые приняли решение садиться в ближайшем аэропорту — Ханты-Мансийска. Посадка Boeing-737, на борту которого находились 69 пассажиров и семь членов экипажа, прошла благополучно, после чего произошла спецоперация по захвату Павла Шаповалова. В салон под видом работников аэродрома проникли бойцы спецназа, которые быстро задержали не сопротивлявшегося Шаповалова. Позже следствие выяснило, что он страдает шизофренией, а в его крови были обнаружены следы наркотического вещества.