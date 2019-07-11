В Курганской области на покупку нового медоборудования направят 1,2 млрд рублей за два года

В 2019-2020 годах на покупку медицинского оборудования для больницы Курганской области направят более 1,2 млрд руб. в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщил главы региона Вадим Шумков в Instagram. По его данным, в этом году 53 медицинских учреждения получат оборудование на общую сумму 696 млн руб. Еще 570 млн направят в 2020 году. Это областные и федеральные средства в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Средства будут направлены на улучшение ситуации с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также на развитие материально технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений»,– сообщил врио губернатора.

Помимо этого, он рассказал о том, что в результате проверок медучреждений «удалось высвободить 238 млн руб. внутри самой системы». Половину этих средств направят на ремонт, половину на повышение зарплаты медперсонала.