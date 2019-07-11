В Кирове по делу обманутых дольщиков осужден глава строительной компании

Первомайский районный суд Кирова приговорил директора строительной компании ООО «ТехКомсервис» Валерия Лагунова к четырем годам и 20 дням лишения свободы. Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, 52-летний руководитель признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и выполнении работ, не отвечающим требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По информации ведомства, компания строила в Кирове многоэтажный жилой дом на улице Маклина и 18 таунхаусов ЖК «Слобода "Новое Сергеево"» в квартале улиц Заповедной и Проезжей на средства дольщиков. Софинансирование граждан оценивалась в 456 млн руб. Как выяснилось в суде, обвиняемый не выполнил обязательства по договорам с 12 домов и направил средства на другие цели.

В итоге граждане остались без жилья, у многих строящиеся квартиры были единственными. Суд счел доказанным и передачу гражданам и юрлицам 10 непригодных квартир и помещений в двух домах на улице Заповедной.

Владимир Зубарев