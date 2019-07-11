Супруги Хайруллины, подозреваемые в краже у Россельхозбанка 25 млн рублей, взяты под арест

Орджоникидзевский районный суд Уфы сегодня поместил под домашний арест на два месяца Марата Хайруллина — мужа жительницы Салавата Луизы Хайруллиной, подозреваемой в похищении у местного отделения Россельхозбанка более 20 млн руб. Луиза Хайруллина работала в салаватском отделении банка старшим кассиром. Она вместе с мужем с двумя детьми скрылась в конце мая и была объявлена в розыск. Семью обнаружили неделю назад на съемной квартире в Казани. Луиза Хайруллина была помещена в следственный изолятор, а ее муж дал интервью Первому каналу, в котором сообщил, что жена выносила деньги из банка в течение полутора лет, чтобы он мог рассчитаться с долгами за игру в тотализатор. При этом, заявил он, была потрачена вся вынесенная из банка сумма.

Вчера по приезде из Москвы в Уфу, в аэропорту, Марат Хайруллин был задержан. Ему предъявлено обвинение в краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ), сообщает МВД России. Его жене инкриминируется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Сегодня Верховный суд Башкирии рассматривал жалобу Луизы Хайруллиной на арест, но решение было оставлено в силе.

Ирина Самойлова