Полицейский отвечает за царя

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела двух полицейских — заместителя начальника ОП №11 УМВД Екатеринбурга Алексея Кандыбы и его подчиненного оперативного дежурного Дмитрия Сергеева. По версии следствия, год назад подполковник Кандыба поссорился в баре с пенсионером МВД и, чтобы показать, что он «царь района», заставил подчиненных задержать потерпевшего и составить фиктивный протокол. Подсудимые свою вину не признают, настаивая, что потерпевший был в состоянии опьянения и своим видом оскорблял человеческое достоинство.



Заместитель председателя Железнодорожного райсуда Екатеринбурга Михаил Осокин приступил к рассмотрению уголовного дела заместителя начальника ОП №11 УМВД Екатеринбурга подполковника Алексея Кандыбы и его подчиненного оперативного дежурного Дмитрия Сергеева. Им инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ).

Как следует из материалов уголовного дела, инцидент, легший в основу преследования полицейских, произошел в ночь с 13 на 14 июля 2018 года. Тогда подполковник Кандыба, исполнявший обязанности начальника отдела полиции, отдыхал в баре отеля «Маринс-парк». Там же находился пенсионер МВД Армен Давидов. По версии следствия, между силовиками завязался словесный конфликт. По словам потерпевшего, подполковник Кандыба разозлился на то, что Давидов, как бывший полицейский, не узнал в нем одного из начальников отделения полиции. «Я сказал, что всех богов я знаю, а вот кто он такой, первый раз имею представление. А он мне сказал, что он царь в этом районе и он мне это докажет»,— пояснил в суде потерпевший Давидов. Для этого, по версии следствия, начальник отдела позвонил своему подчиненному Дмитрию Сергееву и велел вызвать в бар наряд ППС. А до прибытия ГБР полицейский лично удерживал в баре потерпевшего, не давая ему уехать на такси. Как пояснил господин Давидов, чтобы решить конфликт, он позвонил своему знакомому по службе — заместителю начальника УМВД Екатеринбурга Андрею Швыдченко. «Швыдченко находился в отпуске. Он сказал: сейчас я с ним свяжусь. Связался или нет с ним, я не знаю, но Кандыба продолжил свои противоправные действия»,— объяснил Давидов. В итоге в бар прибыл наряд, который забрал Давидова в отделение полиции.

«Меня завели к нему в кабинет, где я спросил, знает ли он о противоправности своих действий. Он ответил — фифти-фифти. И еще спросил у меня, что в отделении делают сотрудники службы собственной безопасности, которые прибыли в отдел по моим жалобам»,— рассказал Давидов.

В ходе допроса потерпевшего защита подсудимых настойчиво пыталась выяснить, в каком состоянии в ту ночь был потерпевший, на что он резко отвечал, что был «абсолютно адекватен». «Я даже не допил кружку пива, которую заказывал. Я не валялся, был опрятно одет. Так каждого человека, который выходит из кафе на крыльцо покурить, можно задерживать, доставлять в полицию, составлять протокол»,— заявил господин Давидов.

В ходе судебного процесса подсудимые заявили, что не видят в своих действиях состава преступления. Правда, подробно пояснять свою позицию они не стали. Впрочем, из уточняющих вопросов защиты, которые они задавали потерпевшему, стало понятно, что основная линия защиты строится на том, что потерпевший все же совершил административное правонарушение в виде нахождения в общественном месте в алкогольном состоянии, за что и был задержан.

Зинаида Орманж