Для муниципалитетов Башкирии закупят коммунальную технику на 164,51 млн рублей

Для 20 муниципалитетов Башкирии будет закуплена коммунальная техника стоимостью до 164,5 млн руб., сообщается на сайте госзакупок. Поставщика планируют отобрать на аукционе 24 июля. Средства на покупку техники выделяет бюджет республики и сами муниципалитеты.

Контракт предусматривает поставку в течение двух месяцев 24 дорожных, подметально-уборочных, поливальных машин — по одной в каждый муниципалитет, кроме Уфы. В город должны поступить пять вакуумных подметально-уборочных машин стоимостью по 8 млн руб. каждая. Самая дешевая — поливомоечная машина за 3,85 млн руб. закупается для Кигинского района. Вся техника должна быть 2018-2019 годов выпуска.

Майя Иванова