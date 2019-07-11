На Дону адвоката оштрафовали на 150 тыс. рублей за вымогательство

В Ростовской области адвоката Евгения Безгина признали виновным в вымогательстве (ч.2 ст.159 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. Ворошиловский суд Ростова назначил адвокату штраф в размере 150 тыс. руб.

Ранее оперативники УФСБ России по Ростовской области задержали адвоката Евгения Безгина по обвинению в вымогательстве денежных средств. Было установлено, что адвокат пытался обманом заполучить от своего подзащитного 250 тыс. руб. За эти деньги осужденный обещал помочь клиенту переквалифицировать его уголовное дело.

Приговор вступил в законную силу.

София Ткаченко