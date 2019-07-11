ЕС частично отменил санкции против Януковича и его окружения

Суд Европейского союза отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу суда. «Суд Европейского союза вынес решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева»,— цитирует издание решение суда.

Решение касается санкций, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов. Действующие санкции ЕС в отношении Виктора Януковича и членов его ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и остаются в силе. Таким образом, де-факто изменений не произошло.

В черном списке ЕС находятся более 100 человек (в том числе 12 бывших украинских чиновников и их окружение) и 44 организации, которые якобы нанесли ущерб территориальной целостности Украины. Все попавшие под санкции граждане и компании могут оспаривать включение в черный список в суде.

Ранее немецкая газета Die Welt сообщила, что из-под санкций вывели девять украинцев, входивших в окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича. ЕС принял соответствующее решение «из-за недостатка доказательств».

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум. По официальным данным, 96,77% проголосовавших поддержали присоединение Крыма к России при явке 83,1%. 18 марта Крым и Севастополь вошли в состав России. США, Евросоюз и другие страны итоги голосования не признали и ввели санкции.

Как изменился Крым в составе России, читайте в публикации “Ъ”.