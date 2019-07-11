На Кубани приступили к сбору информации для расчета тарифов на вывоз ТБО

Сейчас ведутся работы по сбору дополнительной информации, необходимой для логистических и тарифных расчетов для вывоза мусора, сообщает пресс-служба администрации края. В частности специалисты проводят инвентаризацию контейнерных площадок и собирают информацию о свалках, подлежащих рекультивации, рассчитывают стоимость этой процедуры. По словам заместителя министра ТЭК и ЖКХ края Александра Трембицкого, также будет рассчитан накопленный экологический ущерб и сделан анализ источников отходов.

На новый принцип обращения с ТКО Краснодарский край перейдет с 1 января 2020. Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, до конца года необходимо провести отбор региональных операторов по трем зонам деятельности, параллельно пересмотреть нормативы накопления и порядок сбора мусора. «Резкого скачка цен быть не может, любое увеличение стоимости должно быть соразмерным и обоснованным. Ни о каких сверхприбылях для региональных операторов речи идти не должно, это их социальная ответственность», – сообщил глава края.

Андрей Ульченко