ФПК запустит поезда между Москвой и Сортавалой

«Дочка ОАО «Российские железные дороги» — «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) с 12 июля запустит прямое пассажирское сообщение между Москвой и Сортавалой через Петрозаводск.

Как сообщили в пресс-службе ФПК, вагоны поезда будут курсировать в составе поезда дальнего следования № 18/17 Москва – Петрозаводск. В пути, на перегоне Петрозаводск – Сортавала предусмотрены остановки на станциях Эссойла, Новые Пески, Суоярви, Янисьярви.

Из Петербурга в Сортавалу через Выборг с декабря прошлого года курсируют «Ласточки».