Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о том, как город будет использовать публичные территории.

Программа реновации шагает по Москве. В городе с начала текущего года «подобрали» уже 21 новую стартовую площадку. Они располагаются в 16 районах в шести административных округах. В итоге в настоящий момент в столице насчитывается уже 329 таких площадок, на которых можно возвести 4,8 млн кв. м жилья. Но не только квартиры же будут возводиться. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявляет, что доля общественных пространств в кварталах реновации увеличится до 35%. Город будет использовать их потенциал для создания культурно-досуговых центров, спортивных объектов и мест отдыха.

В Москве общественные пространства занимают в среднем 25% территории, в то время как 10% приходится на улично-дорожную сеть. Кроме того, публичные территории представлены главным образом парками и лесопарковыми массивами. В европейской же практике плотность застройки и интенсивность использования городских территорий гораздо выше. Теперь и у нас ситуация изменится. Цели намечены: помимо коммерческой и культурно-досуговой функции станет развиваться спортивная составляющая, будет улучшаться уже сформировавшаяся городская среда. В результате, по задумке, каждый район превратится в самодостаточную единицу.

Программа реновации жилья Москвы предусматривает расселение более 5 тыс. старых домов, в которых проживает более 1 млн человек, и строительство нового жилья за счет города. В Центральном административном округе Москвы в рамках реализации программы реновации жилья первые переселения запланированы на осень 2019 года. Кстати, почти 15% из числа переселяемых граждан воспользовались правом по докупке площадей в новых домах.