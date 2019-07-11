Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о том, как можно отдохнуть на Курилах и какими красотами они славятся.

Курильские острова сегодня. Для VIP-туристов, богатых россиян и просто японцев здесь к услугам все: рыбалка, охота, специальная снасть, вертолеты, вездеходы, катера, местные деликатесы. Но особо афишировать это не хочется, потому что как-то неловко, что ли. Номер в гостинице — 40 тыс. руб. в сутки — две месячных зарплаты местного жителя. В лучшем случае.

Но вот природа для всех. Грандиозные панорамы: вулканы, водопады, океан, невысокие, причудливо изогнутые деревья, лианы, папоротник, бамбук. А так же землетрясения, ураганы, цунами. В общем, рай для любого экстремала. Здесь по-настоящему чувствуешь всю мощь земли, воды и неба. Множество загадок со времен Великой Отечественной войны, давно не хоженые тропы, лисы, соболи, медведи и киты, которые, бывает, подходят совсем близко к берегу. В поймах местных рек можно найти осколки японского фарфора и массу других раритетов. Некоторые ландшафты здесь выглядят фантастическими, инопланетными, эффект усиливается густыми туманами или ветром, который сшибает с ног.

Но все же основная визитная карточка Курил — вулканы. Потухшие и действующие, они привлекают абсолютно всех, как самое потрясающее и величественное зрелище. Наиболее красивыми и гостеприимными на Курильской гряде считаются острова Итуруп, Шикотан и Кунашир.

Кстати, о гостеприимстве. Местные любят поговорить о жизни и выпить, конечно, любят тоже. Могут уехать отсюда навсегда, оставить это постоянное выживание, а не жизнь, но почему-то не уезжают. Обязательно угостят вас ухой из палтуса, краба и кеты — те, у кого есть возможность, понятно. И, угостившись водкой, обязательно напомнят: «На таких, как мы, и держится Россия!» Что ж, может, оно и так, отчасти.