Обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает о новой модели EOS RP, которую он протестировал.

Десять лет назад привезти хорошие фотографии из отпуска можно было только с помощью фотоаппарата. Сегодня с этой задачей справляются флагманские смартфоны почти любого бренда. Так что специализированная, особенно любительская техника — это скорее каприз, стереотип или привычка. В этом я убедился при тестировании модели Canon EOS RP. «Компактная, легкая и простая в управлении полнокадровая беззеркальная камера для творческих личностей, которые всегда в движении», — так ее позиционирует вендор. Максимально размытая формулировка с относительными характеристиками.

Да, EOS RP легче, например, зеркального 6D Mark II производства того же Canon на целых 300 граммов. Но с объективом и батарейкой общая масса новинки запросто подбирается к килограмму, который не спрячешь в карман джинс. Управление фотоаппаратом и правда легкое. Выбирай нужный режим и спускай затвор. Но освоение всех кнопок и сценариев потребует времени. Любителю этого не нужно. Это надо человеку, которого в Canon называют творческим. Для любителя есть режим «Авто+», который даже выделен цветом.

EOS RP получила полнокадровую 26 Мп матрицу и отличные технологии автофокуса. В особенности на глазах человека в кадре. Откидной поворотный тачскрин с диагональю 3 дюйма удивительно четко реагирует на касания и неплохо ведет себя на солнце. Здорово, что есть Wi-Fi и Bluetooth передатчики — можно сразу отправлять фотографии на телефон. Но скорость работы беспроводных соединений для этого сценария могла быть лучше. Больше всего мне понравилось, как камера проявила себя в портретной съемке. Лица всегда в фокусе, глаза открыты, шикарное размытие. И все это в автоматическом сценарии «Портрет».

Разочарования тоже есть. В EOS RP Canon отчасти делает ставку на видеосъемку. Но заявленное разрешение 4K мне так и не удалось активировать — его просто нет в настройках меню. Сенсор видоискателя часто реагирует на руки и выключает откидной экран. История с доступной зарядкой по UCB-C просто комична. Поскольку это потребует покупки отдельного блока питания, который не меньше стандартного из комплекта, но который при этом стоит как пара дополнительных аккумуляторов.

В общем, прежде чем покупать Canon EOS RP, честно ответьте на вопрос: насколько вы творческая личность?