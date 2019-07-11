Митинги в поддержку Павла Грудинина пройдут в Тольятти и Жигулевске

Тольятти и Жигулевск присоединятся ко всероссийской акции в поддержку экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Об этом сообщает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев в «Твиттере».

В Тольятти акция пройдет в субботу в 12:00 (MSK+1) в парке Комсомольского района. В Жигулевске она состоится в этот же день в 10:30 у входа на городской рынок. В числе прочего активисты намерены выступить в поддержку совхоза имени Ленина и Павла Грудинина, а также против роста цен и мусорной реформы.

Гендиректор подмосковного ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин был выдвинут на пост президента от КПРФ, в итоге он занял второе место с результатом 11,77% голосов. Партия не исключала его выдвижения в губернаторы Подмосковья, однако в итоге КПРФ выдвинула иного кандидата: вице-спикера Мособлдумы Константина Черемисова.

Георгий Портнов